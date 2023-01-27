Події

13:17 27.01.2023

Росіяни використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, щоб виснажити українську ППО, – Ігнат

1 хв читати
Росіяни використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, щоб виснажити українську ППО, – Ігнат

Ворог використовує проти України ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини для виснаження та розосередження української протиповітряної оборони, сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Для чого її використовують? Для того, щоб розосередити, насамперед, нашу ППО, вона може використовуватися і як хибна мета. Припустимо, ракети летять у купі – п'ять штук, з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101, летять за маршрутом. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети. Навіть така банальна причина може бути", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в п'ятницю.

У Повітряних силах вважають, що ворог використовує їх, оскільки їм шкода ракет, яких дедалі менше - як "Калібрів", і ракет цього типу.

Спікер пояснив, що Х-55 – це ракета з ядерною боєголовкою (також є Х-555 – її модернізована версія).

"Ці ракети використовують, ми вже бачили докази. Вони, звісно, виймають чи не ставлять ядерну частину, є якийсь там імітатор, щоб відповідало за вагою, не впливало на аеродинамічні якості ракети. Тобто ядерної частини там немає”, - наголосив він.

Раніше видання Defense Express повідомило, що 26 січня під Києвом українська ППО знову збила ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини.

Теги: #зсу #ракети #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 27.01.2023
На вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень

На вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень

19:18 26.01.2023
Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

13:17 26.01.2023
Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

13:10 26.01.2023
Щонайменше 30 ракетами ворог атакував Україну, попередньо це Х-101

Щонайменше 30 ракетами ворог атакував Україну, попередньо це Х-101

12:25 26.01.2023
На Одещині збито три російські ракети "Калібр", постраждалих немає – голова ОВА

На Одещині збито три російські ракети "Калібр", постраждалих немає – голова ОВА

10:18 26.01.2023
На Вінниччині є влучання ворожих ракет, постраждалих немає - голова ОВА

На Вінниччині є влучання ворожих ракет, постраждалих немає - голова ОВА

09:51 26.01.2023
Очікуємо до 30 ракет, можливі повторні атаки агресора - спікер Повітряних сил

Очікуємо до 30 ракет, можливі повторні атаки агресора - спікер Повітряних сил

21:43 25.01.2023
У Міноборони та ЗС України сповідується нульова толерантність до корупції, інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятись - Залужний

У Міноборони та ЗС України сповідується нульова толерантність до корупції, інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятись - Залужний

21:22 25.01.2023
Вилучені у екснардепа Мартиненка 30 млн грн передано ЗС України

Вилучені у екснардепа Мартиненка 30 млн грн передано ЗС України

18:53 25.01.2023
Міноборони України реформує систему харчування, запровадивши уніфіковане меню - Резніков

Міноборони України реформує систему харчування, запровадивши уніфіковане меню - Резніков

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

Залужний у день пам'яті жертв Голокосту: Сьогодні знову в самому центрі Європи відбувається геноцид українців

На вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень

Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

ОСТАННЄ

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

Зеленський із дипломатами взяв участь у вшануванні пам'яті жертв Голокосту в Києві

МЗС України: Голокост став раною нашої національної пам'яті, адже українці та євреї століттями жили разом в Україні

Держприкордонслужба України про продовження навчань на білоруських полігонах: продовжуватимуть іще неодноразово

У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

Підполковника СБУ із Запорізької області, який працював на ворога, заарештовано без права застави – ДБР

ДБР заблокувало наркотрафік у Київському СІЗО

Нідерланди з грудня 2022 р. передали Україні близько 300 тонн енергообладнання для відновлення електропостачання

На Київщині здійснюється ліквідація вибухонебезпечних предметів – ОДА

СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА