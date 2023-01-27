Росіяни використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, щоб виснажити українську ППО, – Ігнат

Ворог використовує проти України ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини для виснаження та розосередження української протиповітряної оборони, сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Для чого її використовують? Для того, щоб розосередити, насамперед, нашу ППО, вона може використовуватися і як хибна мета. Припустимо, ракети летять у купі – п'ять штук, з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101, летять за маршрутом. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети. Навіть така банальна причина може бути", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в п'ятницю.

У Повітряних силах вважають, що ворог використовує їх, оскільки їм шкода ракет, яких дедалі менше - як "Калібрів", і ракет цього типу.

Спікер пояснив, що Х-55 – це ракета з ядерною боєголовкою (також є Х-555 – її модернізована версія).

"Ці ракети використовують, ми вже бачили докази. Вони, звісно, виймають чи не ставлять ядерну частину, є якийсь там імітатор, щоб відповідало за вагою, не впливало на аеродинамічні якості ракети. Тобто ядерної частини там немає”, - наголосив він.

Раніше видання Defense Express повідомило, що 26 січня під Києвом українська ППО знову збила ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини.