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12:21 27.01.2023

Експертна комісія Мінкультури рекомендувала Києву демонтувати пам'ятник Ватутіну

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Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики України рекомендувала Київській міській державній адміністрації демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

"25 січня у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулося засідання експертної комісії щодо подальшої долі пам'ятників радянським та російським діячам у Києві. Щодо пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну експертна комісія МКІП рекомендувала КМДА демонтувати та перенести його, а також визнати об'єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам'ятки монументального мистецтва", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

У міністерстві нагадали, що пам'ятник Ватутіну споруджено над його могилою у Маріїнському парку в Києві.

"Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича. Його монументальні скульптури встановлені, зокрема, перед будівлею ООН у Нью-Йорку, у Берліні – у колишньому секторі радянської окупації, а також у Москві та інших містах на колишній території СРСР", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що з огляду на рекомендацію комісії щодо демонтування об'єкта розглядають можливість рішення про невнесення пам'ятника до Реєстру нерухомих пам'яток, про що МКІП інформуватиме КМДА.

"У такому випадку об'єкт вилучатиметься з Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини згідно з процедурою", - додали у відомстві.

Водночас у Мінкультури заявили, що, спираючись на визнання експертною комісією мистецької цінності скульптури, міністерство рекомендуватиме КМДА взяти її на облік як музейний предмет та перемістити до музейних фондів.

"Таким місцем зберігання може стати, наприклад, музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" (с. Лютіж Київської обл.), оскільки на Лютізькому плацдармі розташовувався командний пункт Ватутіна. КМДА, у свою чергу, повинна буде прийняти рішення про демонтаж, визначити його спосіб та забезпечити демонтаж і переміщення монумента з урахуванням подальшого зберігання", - йдеться в повідомленні відомства.

Теги: #памятник #мінкультури

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