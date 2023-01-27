Події

09:59 27.01.2023

Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 – Моравецький

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Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 – Моравецький

Польща надасть Україні 60 танків, зокрема PT-91 Twardy, крім анонсованого постачання 14 танків Leopard 2, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю канадському каналу CTV News.

"Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 - PT-91. І на додачу до цих танків, 14 танків, танки Leopard 2, з того, що в нас є", - розповів Моравецький.

Він нагадав, що раніше Польща стала першою країною, яка постачала в Україну танки й передала 250 одиниць.

"І ми сказали нашим партнерам у Західній Європі, скільки танків ми вже поставили, і я процитував президента Зеленського, щоб пояснити, наскільки важливо в такій війні мати сучасні танки. У росіян на складах кілька тисяч, а за деякими даними - навіть понад 15 000 танків", - наголосив прем'єр-міністр.

 

Теги: #танки #польща #моравецький

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