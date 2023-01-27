Єрмак обговорив із послами країн G7 та ЄС їхню підтримку запропонованої Україною "формули миру"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з послами країн "Великої сімки" (G7) та головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом їхню підтримку запропонованої Україною "формули миру", повідомляє пресслужба глави держави.

"Важливо, щоб цей документ був схвалений максимально можливою кількістю голосів. Тому Україна розраховує на підтримку країн G7 у його прийнятті та сприянні мобілізації підтримки з боку інших держав", – сказав Єрмак.

Зокрема, за словами Єрмака, до зазначеної дати може бути проведено спеціальну сесію Генеральної Асамблеї ООН, на якій буде розглянуто резолюцію про підтримку "формули миру".

Сторони також обговорили підготовку до проведення саміту "Групи семи" та України.

Крім того, учасники зустрічі обговорили ефективність дотримання санкцій проти Росії та погодили подальші спільні дії щодо цього.

Також сторони обговорили можливі нові формати інформування суспільства про останні напрацювання групи Єрмака-Макфола щодо санкцій.