Окупанти втратили за добу в Україні близько 850 військових та 11 артсистем, збито 47 ракет, 33 безпілотники та гелікоптер

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу склали близько 850 одиниць особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 27 січня, становили близько 124 тис 710 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України..

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 7 танків і 6 бойових броньованих машин, а від початку повномасштабного вторгнення – 3182 та 6340 відповідно.

Також окупанти за минулу добу втратили 11 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони (ППО), 15 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами) та 4 одиниці спеціальної техніки. З 24 лютого знищено 2180 російських артсистем, 221 засіб ППО, 5001 автомобіль та 199 одиниць спецтехніки.

За добу було збито 1 вертоліт, 33 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 47 крилатих ракет. Із початку повномасштабного вторгнення – 283 гелікоптери, 1941 БПЛА та 796 ракет.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 452 реактивні системи залпового вогню, 292 літаки, 18 кораблів і катерів.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.