США намагається завадити спробам ПВК "Вагнер за межами України

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнер", йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 січня.

"Оголошення про вторинні санкції щодо певних організацій за межами Росії та зосередження уваги на діяльності групи Вагнера припускає, що Міністерство фінансів США частково намагається стримати ймовірне поновлення концентрації ПВК "Вагнер" на проведенні операцій за межами України", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що США визнали приватну військову компанію міжнародною злочинною організацією, вказавши на її роль в операціях Росії на території України та причетності до злочинів у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) та Малі.

В ISW вважають, що ПВК "Вагнер" наразі робить спроби повернути вплив в африканських країнах, зокрема відновити позиції та ролі, на яких зосереджувала значну увагу перед тим, як взяти участь у вторгненні РФ на територію України.