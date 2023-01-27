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07:48 27.01.2023

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою депутату міськради в Одеській області

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ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою депутату міськради в Одеській області

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою депутату міськради в Одеській області, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, узгоджене прокурором САП, і обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення майже 1,879 млн грн застави депутату однієї з міськрад Одеської області, якого спільно з міським головою викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Термін дії запобіжного заходу – до 24 березня 2023 року.

Зокрема, у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та до суду;

- не відлучатися із міста проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду;

- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

- здати на зберігання у відповідний орган паспорт (паспорт) для виїзду за кордон;

- носити електронний засіб контролю.

 

 

 

Теги: #суд #депутат #одеська_область

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