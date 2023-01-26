Події

21:25 26.01.2023

Резніков подякував Канаді за танки Leopard 2

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Резніков подякував Канаді за танки Leopard 2

Міністр оборони Олексій Резніков подякував канадській колезі Аніті Ананд (AnitaAnand) за надані Україні танки Leopard 2.

"Канада відправить в Україну чотири свої танки Leopard 2 німецького виробництва! Дякую моєму великому другу і колезі Аніті Ананд, яка сьогодні оголосила про це рішення. Дякую Джастіну Трюдо і всьому канадському народу!", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, глава Міноборони Канади Аніта Ананд оголосила в четвер, що Оттава поставить Україні чотири танки Leopard 2.

 

 

 

Теги: #канада #танки #подяка

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