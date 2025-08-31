Інтерфакс-Україна
Події
21:46 31.08.2025

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам які стали учасниками Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) впродовж серпня і поінформував, що у програмі вже акумульовано 2 мільярди доларів.

"Також хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент також висловив сподівання на результат у вересні.

"Наша мета – не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно. І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для "петріотів", "хаймарсів", систем зброї, які потрібні для захисту наших міст. Дякую ще раз партнерам!", - додав Зеленський.

 

Теги: #purl #подяка #зеленський

