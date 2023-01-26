Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

Поведінка народного депутата Миколи Тищенка в нинішніх умовах неприйнятна і цим пояснюється швидка реакція на нього з боку партії та фракції, пояснив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"З огляду на те, що вчинок Тищенка набув великого суспільного резонансу, ми сприйняли таку поведінку як неприйнятну. До цього я попереджав усіх, що потрібно працювати тільки на оборону, тільки на захист нашої держави. Саме тому я вирішив негайно позбавити Тищенка статусу заступника голови фракції, а також звернувся до Олени Шуляк щодо виключення його з партії "Слуга народу". Вона оперативно відреагувала на цю пропозицію", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Голова фракції наголосив, що існує моральна складова суспільного договору: політики та чиновники мають перебувати в Україні, за винятком окремих випадків.

"В Україні набув чинності указ президента про те, що ні народні обранці, ні чиновники не можуть виїжджати (за межі України – ІФ-У), за винятком чітко визначених підстав, насамперед має бути офіційне відрядження. Хоча Микола Тищенко виїхав за кордон раніше, ніж з'явився указ, все ж таки є моральна складова суспільного договору. Відповідно, народні депутати мають зараз перебувати в Україні, крім випадків, коли вони виконують міжнародну місію на рівні так званої парламентської дипломатії і разом із Міністерством закордонних справ планують заходи", - зазначив політик.

За його словами, Тищенко самостійно домовився з посольством України в Королівстві Таїланд і вирішив провести зустріч з українцями, які там проживають.

Глава фракції також додав, що після указу президента налагоджується тісніша координація з МЗС України. Він розповів, що відтепер депутати, які їдуть у відрядження, отримуватимуть письмові директиви від міністерства, а потім звітуватимуть про поїздку, щоб не було зловживань із виїздами за кордон.

Арахамія нагадав, що наразі відбувається онлайн-опитування у фракції "Слуга народу" про виключення Тищенка з фракції.