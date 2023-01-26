7,5 ГВт ТЕС в Україні потребує відновлення після російських обстрілів

Україна потребує відновлення майже 75% своєї теплової генерації, пошкодженої внаслідок масованих ударів російських окупантів, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Нам потрібно відновлювати приблизно 7,5 ГВт теплової генерації, це майже 75% усієї її потужності. Це великі обсяги, які необхідно якнайшвидше повертати в мережу", – сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у четвер увечері.

При цьому Сахарук зазначив, що будь-яка допомога міжнародних партнерів України під час війни є критично необхідною.

"З початку війни допомога надходила по низьковольтному обладнанню для мереж регіональних компаній. Після того, як росіяни з жовтня почали бити по високовольтним підстанціям і генерації, партнери відповідно почали надавати саме таке обладнання для ремонту", - описав він ситуацію.

Водночас, за його словами, через значні масштаби руйнувань обладнання поки не вистачає.

"Воно має у великих обсягах надходити як для передачі е/е, так і в першу чергу для ТЕС та ТЕЦ. Перше обладнання вже пішло, це приблизно 10-15% від необхідного", - зазначив топменеджер ДТЕК.

Щодо стану енергосистеми після масованої ракетної та дронової атаки у четвер, Сахарук назвав найважчою ситуацію в Одеській області.

"На півдні були влучення, низка об'єктів була пошкоджена, тому в Одесі тривають аварійні відключення. Критичну інфраструктуру вдалося підключити, але про нормалізацію ситуації говорити не можна. Думаю, ще кілька днів знадобиться, щоб повернутися до відносної стабільності", - прогнозував Сахарук.

Він пояснив, що, наприклад, енергооб'єкти на Дніпропетровщині сьогодні теж зазнали значних руйнувань, але там була можливість заживлювати споживачів за резервними схемами.

"Нехай вони не ідеальні і не супер надійні, але робимо все, щоб повернути світло. На Одещині підключення хоча б за тимчасовими схемами потребує часу", – зазначив енергетик.

При цьому він висловив подяку всім енергетикам, які протягом війни докладають неймовірних зусиль для відновлення енергосистеми після ворожих атак, зазначивши, що критика на їхню адресу та накладення штрафів є абсолютно незрозумілим.

"Навіщо штрафувати тих, хто ціною життя відновлює світло для українців", – запитав Сахарук.

Як повідомлялося, за інформацією ДТЕК після атаки у четвер Київ, Київська та Дніпропетровська області вже повернулися до погодинних графіків, в Одеській екстреній мережі відключення можуть тривати ще кілька днів.

Декількома днями раніше енергорегулятор НКРЕКП за порушення при організації відключень споживачів від електроенергії вирішила накласти по 85 тис. грн штрафу на "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Одеські електромережі", "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго", " а також по 1700 грн штрафу – на їхніх керівників. ДТЕК заявив, що оскаржуватиме ці рішення