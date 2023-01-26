Ситуація в енергосистемі після масованої повітряної атаки стабілізована, проблеми залишаються в Одеському регіоні – голова "Укренерго"

Ситуацію в енергосистемі вдалося досить швидко стабілізувати, незважаючи на влучання в енергооб'єкти внаслідок 13-ї ракетної та 15-ї дронової атаки російських загарбників, і вийти майже на рівень генерації, який був до неї, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми стабілізували ситуацію в енергосистемі. Проблеми залишаються в Одеському регіоні. Критична інфраструктура там заживлена, приступаємо разом із мережевим оператором до заживлення споживачів. В інших регіонах ситуація стабілізована. При тому що сьогодні був масований удар, під час якого постраждали об'єкти "Укренерго", – сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер увечері.

За його словами, якщо загалом в Україні найбільша проблема наразі в дефіциті генерації, то на Одещині найважча ситуація саме з мережами, оскільки є пошкодження підстанцій.

Голова системного оператора пояснив, що на вечір четверга майже вдалося відновити обсяг виробництва електроенергії, який був до атаки. Він зазначив, що атака дронами тривала майже всю ніч, а після цього кілька годин зранку була ракетна атака.

Водночас Кудрицький зазначив, що області переважно не перевищують лімітів, і висловив сподівання, що так буде і надалі, інакше "Укренерго" доведеться застосовувати аварійні відключення.

"Дефіцит зараз значний. Унаслідок попередніх атак були пошкоджені електростанції, і деякі з них не відновили роботу, тому дефіцит є протягом доби, особливо у вечірні та ранкові піки", – наголосив Кудрицький.

Водночас він зазначив, що імпорт електроенергії, який здійснюють у січні ДТЕК та інші компанії, допомагає справлятися з навантаженнями енергосистеми, втім, це лише один із інструментів, який може частково компенсувати дефіцит генерації, але не здатний замістити весь його обсяг.

Також голова "Укренерго" пояснив, що заплановані в січні-лютому режимні вимірювання електроспоживання в областях, для чого у них на той день має бути скасовано будь-які ліміти, компанія перенесе на час, коли дефіцит в енергосистемі буде меншим, щоб не створювати занадто великого навантаження інші області".