Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій було заслухано доповідь командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті та детально розглянуто ситуацію на бахмутському напрямку.

"Учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном", - повідомляється на сайті глави Української держави.

На засіданні також обговорювалося питання про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки російських окупантів по території України та заходи щодо протидії майбутнім загрозам.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗС України Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

У засіданні Ставки також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.