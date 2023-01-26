Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удару по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, крім того, протягом доби українські захисники збили три розвідувальні безпілотні літальні апарати окупантів.

У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили три пункти управління, один район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та два інші важливі військові об'єкти загарбників, повідомляється у зведенні.