Події

19:20 26.01.2023

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

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Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удару по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, крім того, протягом доби українські захисники збили три розвідувальні безпілотні літальні апарати окупантів.

У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили три пункти управління, один район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та два інші важливі військові об'єкти загарбників, повідомляється у зведенні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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