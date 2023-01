США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією

Міністерство фінансів США визнало російську ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією у зв'язку зі злочинами, скоєними ПВК у низці країн світу, зокрема в Африці та в Україні, повідомляє пресслужба міністерства.

"Сьогодні групу Вагнера визначено відповідно до виконавчого указу (EO) 13581 з поправками, внесеними EO 13863, як іноземну особа, яка є великою транснаціональною злочинною організацією. Її співробітники постійно займаються серйозною злочинною діяльністю", - зазначається в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що після невдач російської регулярної армії в Україні президент РФ Володимир Путін вдався до допомоги ПВК Вагнера, щоб продовжити війну.

Крім того, ПВК також втручалася та дестабілізувала країни Африки, вчиняючи масові порушення прав людини та вимагаючи природні ресурси в їхнього населення.

Також зазначається, що ПВК відповідальна за напади на жінок, дітей та інших цивільних осіб, вчинення актів насильства і викрадень, насильницьких переміщень, нападів на школи, лікарні, релігійні об'єкти або місця, де цивільні особи шукають притулку, а також дії, які є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права щодо Центральноафриканської Республіки.

"Ці дії також сприяють реалізації Меморандуму президента Байдена про притягнення до відповідальності за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом", - зазначають у міністерстві.

У зв'язку з цим Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на низку юридичних та фізичних осіб.

Так, санкції було запроваджено стосовно АТ Terra Tech – російської компанії, що постачає знімки, отримані з комерційних супутників, а також аерофотознімки, отримані за допомогою безпілотних систем. Також до списку було внесено Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD (Spacety China) – компанію, що базується в Китаї і надала Terra Tech супутникові знімки, зроблені за технологією SAR (радарів із синтезованою апертурою) над територією України.

"Ці зображення було зібрано для того, щоб дати можливість ПВК Вагнера вести бойові дії в Україні", - зазначили в міністерстві.

Крім того, санкції було впроваджено проти Spacety Luxembourg SA (Spacety Luxembourg), дочірньої компанії Spacety China у Люксембурзі, та АТ "БАРЛ" – російської космічної компанії, яка забезпечує військову діяльність Росії в Україні.

Також санкції було оголошено стосовно двох фізичних осіб, пов'язаних із діяльністю ПВК Вагнера – Олександра Іванова, директора "Співдружності офіцерів за міжнародну безпеку", та Валерія Захарова, який, будучи співробітником ПВК Вагнера, одночасно обіймав посаду радника президента ЦАР із національної безпеки та сприяв діяльності ПВК у країні.

Оголошені санкції передбачають, що вся власність та інтереси у власності зазначених осіб, які перебувають у США або перебувають у володінні або під контролем осіб із США, заблоковано, і про них необхідно повідомити Управлінню з контролю за іноземними активами. Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать одній або кільком заблокованим особам на 50 і більше відсотків, також блокуються. Усі операції осіб США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які пов'язані з будь-якою власністю чи інтересами у власності певних чи заблокованих осіб, заборонені, якщо тільки вони не дозволені загальною чи спеціальною ліцензією, виданою Управлінням з контролю за іноземними активами, або звільнені. Ці заборони передбачають внесення будь-якого вкладу або надання коштів, товарів або послуг будь-якій підсанкційній особі або на її користь, а також отримання будь-якого вкладу або коштів, товарів або послуг від будь-якої такої особи.