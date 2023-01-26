Глави МЗС України та Франції провели переговори в Одесі, обговорили нові постачання зброї, санкції проти РФ і створення спецтрибуналу

Глави міністерств закордонних справ України та Франції – Дмитро Кулеба і Катрін Колонна – під час переговорів в Одесі обговорили нові постачання озброєння, 10-й санкційний пакет ЄС проти РФ, імплементацію української Формули миру та створення Спеціального трибуналу щодо злочину проти України.

"Стосовно тем наших переговорів - тут сюрпризів немає: ми говорили про нові постачання озброєння, про нові санкції проти РФ, зокрема про 10-й санкційний пакет, говорили про імплементацію Формули миру президента Зеленського. Разом із Францією рухатимемося щодо всіх цих питань, і з усіх цих тем будуть рішення на користь України, Європи та світу”, - сказав Кулеба на спільній із Колонною пресконференції в Одесі в четвер.

Глава української дипломатії також повідомив, що вони з французькою колегою приділили велику увагу питанню створення Спеціального трибуналу для покарання РФ за злочин агресії проти України.

Кулеба зазначив, що в цьому питанні є позитивні зрушення. Зокрема, сьогодні в Празі Україна зібрала представників 21 країни, щоб визначити подальші кроки руху в цьому напрямі.

"Це так звана Core Group, вона зібралася вперше. Я вдячний усім країнам, які беруть участь у цьому засіданні", - додав міністр.