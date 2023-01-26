Стефанчук заявляє, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження народного депутата фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка до Таїланду.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної Ради України, не підписував", – повідомив він на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше речниця парламентської фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук уточнила, що Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції. Водночас голова фракції Давид Арахамія скликав термінове засідання, щоб виключити Тищенка з фракції.

За інформацією ЗМІ, Тищенко 27 січня планував провести в Бангкоку в готелі Novotel зустріч із представниками української громади для "обговорення питань покращення взаємодії". Цю інформацію підтвердили у пресслужбі посольства України у Таїланді. При цьому, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, народні депутати та державні службовці під час воєнного стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження.

У липні минулого року голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк достроково припинила повноваження Тищенка як голови Закарпатської обласної організації партії. На цю посаду пізніше було призначено колишнього голову Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту.

Цим кадровим ротаціям у партії передувало подання заяви народним депутатом Мар'яною Безуглою на ім'я керівників партії та фракції "Слуга народу" із закликом виключити Тищенка з їхнього складу. Безугла наголошувала, що він неодноразово вчиняв дії з дискредитації політсили.