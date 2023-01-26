Унаслідок російських обстрілів знищено високовольтне обладнання на одному з енергооб'єктів у Дніпровському регіоні – "Укренерго"

Унаслідок російського удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України у четвер у Дніпровському регіоні на одному з енергооб'єктів знищено основне високовольтне обладнання, повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

"Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено", - поінформували у компанії.

Наразі є проблеми з енергопостачанням, спричинені обстрілами, на півдні країни, зокрема й на Одещині.

"По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень", - доповнили в НЕК.

Як зазначили в "Укренерго", в енергосистемі країни спостерігається значний дефіцит електроенергії і до всіх областей доведено ліміти споживання.

У четвер, 26 січня, вночі та вранці ворог завдав удару ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі.