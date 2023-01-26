Події

13:48 26.01.2023

Унаслідок російських обстрілів знищено високовольтне обладнання на одному з енергооб'єктів у Дніпровському регіоні – "Укренерго"

1 хв читати
Унаслідок російських обстрілів знищено високовольтне обладнання на одному з енергооб'єктів у Дніпровському регіоні – "Укренерго"

Унаслідок російського удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України у четвер у Дніпровському регіоні на одному з енергооб'єктів знищено основне високовольтне обладнання, повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

"Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено", - поінформували у компанії.

Наразі є проблеми з енергопостачанням, спричинені обстрілами, на півдні країни, зокрема й на Одещині.

"По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень", - доповнили в НЕК.

Як зазначили в "Укренерго", в енергосистемі країни спостерігається значний дефіцит електроенергії і до всіх областей доведено ліміти споживання.

У четвер, 26 січня, вночі та вранці ворог завдав удару ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі.

Теги: #укренерго #енергообладнання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 25.01.2023
Дефіцит потужності в енергосистемі через похолодання зростає – "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі через похолодання зростає – "Укренерго"

11:15 24.01.2023
Україна дещо збільшила виробництво е/е, але дефіцит залишається суттєвим – "Укренерго"

Україна дещо збільшила виробництво е/е, але дефіцит залишається суттєвим – "Укренерго"

10:13 24.01.2023
"Укренерго" скасувала "день без обмежень" е/е для Полтавської та Івано-Франківської областей через дефіцит потужності

"Укренерго" скасувала "день без обмежень" е/е для Полтавської та Івано-Франківської областей через дефіцит потужності

12:30 22.01.2023
"Укренерго" завдяки вихідним трохи підвищило ліміти

"Укренерго" завдяки вихідним трохи підвищило ліміти

16:52 20.01.2023
Запит на енергообладнання на EUR107 млн у рамках Фонду енергетичної підтримки України надіслали 30 енергокомпаній – Міненерго

Запит на енергообладнання на EUR107 млн у рамках Фонду енергетичної підтримки України надіслали 30 енергокомпаній – Міненерго

08:05 17.01.2023
"Укренерго" на вівторок підняло нічний ліміт на 1,3% і опустило денний на 2,3%

"Укренерго" на вівторок підняло нічний ліміт на 1,3% і опустило денний на 2,3%

11:47 16.01.2023
"Укренерго" заявляє про зростання дефіциту, зменшені ліміти та аварійні відключення в п'яти областях

"Укренерго" заявляє про зростання дефіциту, зменшені ліміти та аварійні відключення в п'яти областях

07:15 16.01.2023
"Укренерго" на понеділок підняла нічний ліміт на 8,9% і денний на 4,7%

"Укренерго" на понеділок підняла нічний ліміт на 8,9% і денний на 4,7%

12:10 15.01.2023
"Укренерго" знизила ліміти споживання е/е для всіх областей через дефіцит генерації, відключення можуть бути більш тривалими

"Укренерго" знизила ліміти споживання е/е для всіх областей через дефіцит генерації, відключення можуть бути більш тривалими

19:22 14.01.2023
Енергетики зберегли цілісність енергосистеми під час 12-ї ракетної атаки, генерація набирає потужність

Енергетики зберегли цілісність енергосистеми під час 12-ї ракетної атаки, генерація набирає потужність

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти ще раз намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, сили ППО відбили атаку - голова ОВА

Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

Німеччина передасть Україні танки Leopard до кінця березня

Глава МЗС Франції прибула до Одеси

ОСТАННЄ

Окупанти ще раз намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, сили ППО відбили атаку - голова ОВА

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке "конвертувало" награбовані окупантами гривні в рублі

Унаслідок нічної атаки дронів на Київську область пошкоджено п'ять житлових будинків, понад 40 автомобілів - поліція

Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

Костін призначив нових заступників генпрокурора

Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

У ФРН найближчими днями розпочнуть навчання українських військових на Marder, а потім - на Leopard 2

Щонайменше 30 ракетами ворог атакував Україну, попередньо це Х-101

Німеччина передасть Україні танки Leopard до кінця березня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА