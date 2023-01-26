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13:01 26.01.2023

Екстрені відключення світла на Одещині можуть застосовуватися кілька днів через пошкодження енергоінфраструктури

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Екстрені відключення світла на Одещині можуть застосовуватися кілька днів через пошкодження енергоінфраструктури

Унаслідок пошкодження російськими окупантами енергоінфраструктури Одеської області під час ракетного удару у четвер у регіоні протягом декількох днів можуть бути екстрені відключення світла, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла. Така ситуація може зайняти декілька днів, доки не будуть відновлені пошкоджені енергооб'єкти", - йдеться у повідомленні "ДТЕК" у телеграм-каналі у четвер після відбою повітряної тривоги.

У компанії попросили споживачів набратися терпіння та вірити в енергетиків, які вже працюють над стабілізацією ситуації.

Як повідомлялося, до четверга лімітів, що виділяються на область, вистачало, щоб забезпечувати споживачів е/е в погодинних графіках у денний час, вночі діяли екстрені відключення через дефіцит ресурсу.

Раніше про проблеми з електропостачанням в Одеській області через пошкодження внаслідок ракетного обстрілу в четвер об'єктів енергоінфраструктури в декількох регіонах країни повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Теги: #електропостачання #одеська_область

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