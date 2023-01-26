В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг

Найближчої доби в Україні очікується незначне похолодання, місцями з невеликим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 27 січня, в Україні без опадів, лише в Карпатах, більшості північних областей, уночі у Хмельницькій та Вінницькій областях невеликий сніг, удень на Одещині невеликі опади.

У східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, у північних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у східних областях 8-13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла.

У Києві у п'ятницю вночі без опадів, удень невеликий сніг. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 27 січня найвища температура вдень (7,7°) була у 1902 році, найнижча вночі (-24,7°) у 1954 році.

У суботу, 28 січня, на більшій частині території країни без суттєвих опадів, на Одещині, на крайньому півдні невеликий сніг та дощ. У східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у східних областях 8-12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла.

У Києві у суботу без суттєвих опадів. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2°.