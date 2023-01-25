Внесення ЮНЕСКО історичного центру Одеси до списку Світової спадщини під загрозою допоможе захистити місто - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внесення ЮНЕСКО історичного центру Одеси до списку Світової спадщини під загрозою допоможе захистити це місто.

"ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до списку Світової спадщини. Причому, до списку Світової спадщини під загрозою. Під загрозою через розв'язану Росією війну. Цей міжнародний крок допоможе нам захищати нашу Одесу. Україна та світ дають захист. Росія не здатна дати нічого крім терору та ударів. Це – факти", - заявив Зеленський у відеозверненні.