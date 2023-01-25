Вилучені у екснардепа Мартиненка 30 млн грн передано ЗС України

Збройні Сили України отримали додатково $785 тис і 650 тис. грн (близько 30 млн грн в еквіваленті за офіційним курсом НБУ) у січні 2023 року.

Як повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у середу, це "кошти, вилучені у колишнього народного депутата України, голови комітету Верховної Ради з ПЕК, якого антикорупційні органи підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від чеської компанії з російським корінням".

При цьому в НАБУ ім'я нардепа не називають, але деталі підозри вказують на народного депутата Верховної Ради III-VII скликань (1998-2015 рр.) Миколу Мартиненка, який у 2012-2015 рр. очолював парламентський комітет з паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"За клопотанням САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – ІФ) та участі детективів НАБУ, ВАКС (Вищий антикорупційний суд – ІФ) розглянув і задовольнив клопотання про зняття арешту з цих коштів для подальшого спрямування їх на посилення обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні Бюро.

Повідомляється, що загалом від початку широкомасштабної агресії РФ зусиллями НАБУ та САП на користь ЗС України було передано понад 1,1 млрд грн коштів і майна.

Як повідомлялося, у липні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру екснардепу Мартиненку в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів. "Посадовець одержав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у EUR311,6 тис. за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а в подальшому - легалізували", - розповіли у НАБУ.

22 травня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього нардепа Мартиненка та низки інших осіб у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") та "Енергоатом". Їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".

Їм інкримінується заволодіння коштами "Енергоатома" при підписанні та виконанні контрактів із постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, підписанні та виконанні контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму EUR6,4 млн. Вони також обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного підписання та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.