Нардепи пропонують запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді передбачити кримінальну відповідальність за порушення санкцій та встановити предметну підслідність таких правопорушень за слідчими Служби безпеки України.

Відповідний законопроєкт №8384 зареєстрований у парламенті в середу, 25 січня.

Автори законодавчої ініціативи пропонують доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 111-3, відповідно до якої запроваджується кримінальна відповідальність за невиконання, перешкоду до виконання санкцій чи ухилення від їх виконання.

Такі дії зможуть спричинити штраф від 10 до 15 тисяч неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (НМДГ), тобто 170-255 тис. грн або позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у значному розмірі, парламентарі пропонують штрафом від 15 до 18 тисяч НМДГ (255-306 тис. грн) або позбавленням волі на строк від шести до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

У разі порушення санкцій посадовою особою або особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг (аудиторами, нотаріусами, приватними виконавцями, оцінювачами, експертами, арбітражними керуючими, посередниками, членами трудового незалежних арбітражів, третейськими суддями під час виконання ними цих функцій), або у великому розмірі, штраф зможе скласти від 17 до 25 тисяч НМДГ (289-425 тис. грн), а термін позбавлення волі – від семи до дев'яти років з конфіскацією майна або без такої.

Якщо ці правопорушення вчинить посадова особа, яка займає відповідальне становище, або організованою групою, то депутати пропонують передбачити штраф від 25 до 35 тисяч НМДГ (425-595 тис. грн) або позбавлення волі на строк від восьми до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Водночас порушення санкцій посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, або злочинною організацією, або в особливо великому розмірі, згідно із законопроєктом, каратиметься штрафом від 35 до 60 тисяч НМДГ (від 595 тис. грн до 1 млн 20 тис. грн) або позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Окрім цього, проєкт закону пропонує додатково змінити підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, зокрема можливості їх ліквідації у разі вчинення уповноваженою особою злочину за статтею 111-3 КК.

Водночас, згідно із запропонованими змінами до Кримінального процесуального кодексу України, підслідність досудового розслідування у цьому випадку передбачається віднести до слідчих органів безпеки.

Співавторами законопроєкту виступили 70 народних депутатів переважно з фракції "Слуга народу", зокрема голова фракції Давид Арахамія, керівник однойменної партії Олена Шуляк, голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський, а також Володимир Арешонков (група "Довіра"), Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").