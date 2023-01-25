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19:01 25.01.2023

Міненерго завершить передачу "Миколаївобленерго" понад 150 тонн енергообладнання до кінця тижня

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Міністерство енергетики України передало АТ "Миколаївобленерго" понад 80 тонн енергетичного обладнання, наданого міжнародними партнерами, і до кінця тижня передасть ще понад 70 тонн.

"Міністерство енергетики передало "Миколаївобленерго" понад 80 тонн енергетичного обладнання, наданого міжнародними партнерами для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання в Миколаївській області. До кінця тижня область отримає ще понад 70 тонн обладнання", - повідомляється на сайті Міненерго.

Серед країн-донорів, які передали гуманітарну допомогу миколаївським енергетикам, зазначені Литва, Німеччина, Швеція, Франція та Азербайджан.

"Миколаївщина - прифронтовий регіон, енергетичні об'єкти якого зазнають регулярних російських обстрілів і з артилерії та дронів, і ворожих ракет. І ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам за це обладнання, яке допоможе відновити електропостачання тисячам жителів області", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого наведено у повідомленні.

Уточнюється також, що вантаж включає різні види обладнання, серед якого, зокрема, силові трансформатори, електростанції резервного живлення, опори, електричний кабель.

Теги: #обладнання #миколаївобленерго

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