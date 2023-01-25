Сили оборони завдали ударів по 23 місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження російських окупантів та двох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також Сили оборони України знищили літак Су-25, вертоліт Ка-52 та два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" .

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів противника.