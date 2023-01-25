Події

18:45 25.01.2023

Сили оборони завдали ударів по 23 місцях скупчення окупантів за добу

1 хв читати
Сили оборони завдали ударів по 23 місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження російських окупантів та двох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також Сили оборони України знищили літак Су-25, вертоліт Ка-52 та два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" .

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів противника.

Теги: #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 25.01.2023
Міноборони України реформує систему харчування, запровадивши уніфіковане меню - Резніков

Міноборони України реформує систему харчування, запровадивши уніфіковане меню - Резніков

16:33 25.01.2023
Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ

Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ

14:48 25.01.2023
Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ понад 52 млн грн заарештованих коштів російської чайної компанії

Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ понад 52 млн грн заарештованих коштів російської чайної компанії

13:23 25.01.2023
Українські війська відійшли від Соледару - Череватий

Українські війська відійшли від Соледару - Череватий

07:39 25.01.2023
Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн

Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн

14:00 24.01.2023
Українці довіряють ветеранам і поважають їх, але критично ставляться до рівня виконання державою своїх зобов'язань перед ними – опитування

Українці довіряють ветеранам і поважають їх, але критично ставляться до рівня виконання державою своїх зобов'язань перед ними – опитування

20:32 23.01.2023
Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

15:35 23.01.2023
"Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним печі та тверде паливо

"Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним печі та тверде паливо

17:49 19.01.2023
БЕБ передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн

БЕБ передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн

19:02 17.01.2023
IDS Ukraine відправила ЗСУ першу партію із 40 тис. банок нового енергетика "Воля"

IDS Ukraine відправила ЗСУ першу партію із 40 тис. банок нового енергетика "Воля"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із верховним комісаром ООН у справах біженців доступ до депортованих у РФ громадян України

Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams

Окупанти провели обшуки в Криму та заарештували 6 кримських татар

Окупанти наступають під Бахмутом, зазнаючи великих втрат, під Лиманом і Авдіївкою наступ відбито – Генштаб ЗСУ

Резніков після розмови з Остіном анонсував хороші новини у сфері озброєнь

ОСТАННЄ

Швеція допускає передачу Україні шведських аналогів "Леопардів"

Зеленський обговорив із верховним комісаром ООН у справах біженців доступ до депортованих у РФ громадян України

Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams

Окупанти провели обшуки в Криму та заарештували 6 кримських татар

Окупанти обстріляли фельдшерсько-акушерський пункт у Токарівці, постраждалих немає

Міненерго завершить передачу "Миколаївобленерго" понад 150 тонн енергообладнання до кінця тижня

Компанія Baykar передала Україні ще два безпілотники Bayraktar TB2

Зеленський обговорив із генсеком НАТО питання розблокування для України принципово нових видів озброєння

Окупанти наступають під Бахмутом, зазнаючи великих втрат, під Лиманом і Авдіївкою наступ відбито – Генштаб ЗСУ

Столтенберг – Зеленському: Продовжуватимемо підтримувати стільки, скільки потрібно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА