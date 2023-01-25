Події

18:31 25.01.2023

Окупанти наступають під Бахмутом, зазнаючи великих втрат, під Лиманом і Авдіївкою наступ відбито – Генштаб ЗСУ

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Окупанти наступають під Бахмутом, зазнаючи великих втрат, під Лиманом і Авдіївкою наступ відбито – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на бахмутському напрямку, зазнавши численних втрат, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському й авдіївському напрямках окупанти в середу вели безуспішні наступальні дії, всі атаки противника відбито. За даними Генштабу, на решті напрямків окупанти обороняються.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено", - йдеться у зведенні.

Теги: #бої #генштаб_зсу #зведення

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