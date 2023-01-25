Столтенберг – Зеленському: Продовжуватимемо підтримувати стільки, скільки потрібно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, запевнивши його в тому, що союзники по альянсу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Поговорив із президентом України Зеленським про агресивну війну Росії проти України. Союзники по НАТО продовжуватимуть надавати підтримку стільки, скільки потрібно", - написав генсек НАТО в твіттері в середу.

Розмова відбулася після того, як Німеччина ухвалила історичне рішення надати Україні в її боротьбі проти російських загарбників наступальну зброю, а саме танки Leopard 2.