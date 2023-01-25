Резніков після розмови з Остіном анонсував хороші новини у сфері озброєнь

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, за підсумками якої анонсував "ще більше хороших новин" у сфері посилення української армії новим озброєнням, зокрема танками.

"Мав розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили результати Ramstein 8, подальше посилення української армії, включаючи постачання танків і технічне обслуговування нового озброєння. Незабаром буде повідомлено більше хороших новин", - написав Резніков у твіттері в середу.

"Ми маємо повну довіру та сильну підтримку США", - підсумував Резніков.