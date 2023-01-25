Україна розраховує на підтримку Індією резолюцій ООН стосовно Формули миру та створення спецтрибуналу щодо РФ - Єрмак

Україна розраховує на підтримку з боку Індії українських резолюцій у рамках Генеральної асамблеї ООН стосовно Формули миру та створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Єрмак провів у середу телефонну розмову з радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.

"Для нас дуже важлива позиція Індії, важлива співпраця з вашою країною. І ми прагнемо, щоб вона вийшла на якісно новий рівень", - зазначив Єрмак.

Він також наголосив, що Україна хотіла би бачити Індію серед активних учасників процесу імплементації Формули та Саміту миру, який Україна планує провести. Керівник Офісу президента висловив сподівання на посилення лідерства Індії щодо підтримки України.

Окремо було наголошено на важливості подальшого розвитку економічних відносин між державами.

Співрозмовники обговорили низку актуальних питань у контексті поглиблення українсько-індійської взаємодії у двосторонньому та багатосторонньому форматах.

Єрмак поінформував Аджита Довала про ситуацію на фронті. Він також наголосив, що Україна прагне миру, який обов'язково має бути справедливим і базуватися на засадах міжнародного права.

Він подякував керівництву Індії та її народу за надану Україні гуманітарну допомогу під час повномасштабної війни з Росією, а також висловив сподівання, що ця допомога буде розширюватися.

Він також привітав Індію з майбутнім національним святом – Днем Республіки, яке відзначатиметься 26 січня, та побажав індійському народу миру та добробуту.

Керівник Офісу президента подякував Аджиту Довалу за висловлені співчуття у зв’язку з нещодавньою трагедією в Броварах, де внаслідок катастрофи гелікоптера загинули керівники Міністерства внутрішніх справ та мирні громадяни.