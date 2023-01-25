Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ понад 52 млн грн заарештованих коштів російської чайної компанії

Подільська окружна прокуратура Києва передала на користь Збройних сил України (ЗСУ) понад 52 млн грн коштів, заарештованих у межах розслідування у кримінальному провадженні проти групи компаній із кінцевими бенефіціарами з РФ, котра займається в Україні виробництвом та дистрибуцією чаю.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України, діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб'єктів господарювання досліджують на предмет причетності до фінансування дій, учинених із метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та присвоєння майна (ч.2 ст.110-2, ч.5 ст.191 КК України).

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" у силових відомствах, ідеться про ТОВ "Орімі Україна" (с. Требухів Київської обл.), яке змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС Трейд" (Чернігів), компанія виробляє та продає в Україні чай та каву під ТМ Greenfield, TESS, "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", Jardin, Piazza del Caffe і "Жокей".

За даними Офісу, банківські рахунки компаній заарештовано, а розміщені на них 52 млн грн передано на користь ЗСУ. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють за матеріалами Центрального апарату СБУ.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України у грудні 2022 року оштрафував ТОВ "Орімі Україна" (ТОВ "ТС Трейд") на 80 млн грн за поширення в листах неповної інформації про своїх власників із Росії, зокрема через заперечення та приховування факту їх прямого стосунку до країни-агресора.

За даними АМК, приховування цієї інформації може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб'юторів співпрацювати з компанією з російськими власниками, а також бажання українських споживачів купувати товари вищезгаданих торговельних марок.

Виторг "Орімі Україна" в 2021 році зріс на 4,1% - до 1 млрд 609,38 млн грн, а чистий прибуток - у 2,2 раза, до 283 млн грн.