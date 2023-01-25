РНБО запровадила додаткові санкційні обмеження щодо намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо розширення переліку санкцій, які, зокрема, накладено на намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Відповідний документ №43/2023 разом із рішенням РНБО та доповненням до нього оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 5 закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", - йдеться в рішенні.

У доповненні уточнюється, що тепер стосовно Лебедя, Новинського, а також інших осіб, які у грудні потрапили до "церковного санкційного списку", вводиться повний санкційний пакет із 14 типів накладених обмежень терміном на п’ять років. Раніше проти зазначених осіб застосовувалося лише 12 типів обмежень.

Перелік обмежень було розширено за рахунок включення до нього повної заборони на вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції, а також анулювання офіційних візитів, засідань та переговорів з питань укладення договорів чи угод.

Як повідомлялося, 1 грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського, а також інших осіб, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов'язані з цією організацією.