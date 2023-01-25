Стефанішина закликала держави ЄС допомогти розширити мережу видачі українських документів на території Євросоюзу

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала держави Європейського Союзу допомогти розширити мережу видачі українських документів на території ЄС.

"Відбулося чергове засідання Платформи Солідарності ЄС за участі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиноі та єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон. Майданчик було створено для координації зусиль держав-членів та агентств Європейського Союзу для допомоги українцям, які шукають тимчасового захисту через війну", - йдеться у повідомленні пресслужби віцепрем'єрки.

Наголошується, що під час заходу сторони обговорили: визнання українських електронних документів у ЄС, працевлаштування українців у Євросоюзі, здобуття належної освіти українськими дітьми, можливості професійного розвитку для українських вчителів, а також посилення захисту прав дітей, позбавлених батьківського піклування, які наразі перебувають у ЄС.

"Питання, яке у нашому постійному фокусі, - визнання та видача документів. Важливо, щоб українські громадяни були забезпечені оригіналами національних документів, таких як ID-картки, для можливості повернення в Україну, мали можливість отримати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Це робиться через консульські відділи. Але ми також запускаємо мережу центрів, які дозволять виготовляти та друкувати документи в різних країнах Європейського Союзу", - наводить слова Стефанішиної пресслужба.

Віцепрем'єрка також повідомила про можливість розширення мережі відокремлених підрозділів ДП "Документ" за кордоном для забезпечення громадян України послугами з оформлення та видачі документів і закликала країни-члени ЄС, на території яких нині перебуває найбільша кількість українських громадян, допомогти з відкриттям локальних центрів.