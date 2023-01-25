Денні ліміти "Укренерго" на 25 січня залишилися майже на рівні понеділка

НЕК "Укренерго", підвищивши ліміти областям на вівторок, залишила їх у більшості випадків майже на такому ж рівні на середу, 25 січня, випливає із оприлюднених у соцмережах повідомлень операторів системи розподілу електроенергії.

Виняток становлять Полтавська область, де нічний ліміт підвищено на 17,2% та Дніпропетровська, де нічний ліміт вищий на 10,16%.

При цьому "Полтаваобленерго" цього разу зазначає, що отримує ліміти споживання з розбивкою щогодини.

"Прикарпаттяобленерго" перестало оприлюднювати інформацію про ліміти.

Згідно з повідомленням ДТЕК, ліміти, доведені мережевим операторам компанії, дозволяють застосовувати стабілізаційні графіки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях цілодобово, а на Одещині – після 7:00.

Зі свого боку гендиректор енергопостачальника YASNO, який працює у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях, Сергій Коваленко у своєму фейсбуці зазначив, що у столиці продовжують працювати стабілізаційні графіки.

"На завтра передбачені такі обмеження: до 981 МВт вдень, 642 МВт уночі. Це дозволить забезпечити 65% потреб споживачів в електроенергії", – уточнив він.

За його розрахунками, на завтра із необхідних столиці 1450 МВт дефіцит у Києві вдень становитиме 469 МВт, а виділений 981 МВт розділять критична інфраструктура – 400 МВт, та "звичайні" споживачі – 581 МВт.

При цьому Коваленко зазначив, що у Дніпрі та області ситуація складніша.

"На завтра область обмежена в 1186 МВт на день і 1170 МВт на ніч, що дозволить забезпечити 54% потреб у разі, якщо температура на вулиці не падатиме", - пояснив глава YASNO.

Денні потреби області в електроенергії він оцінив у 2200 МВт. Таким чином, дефіцит становитиме 1014 МВт, 472 МВт підуть критичній інфраструктурі, 714 МВт – "звичайним" споживачам.

Водночас він навів приклад вівторка, коли упродовж дня ліміт по області був знижений більше ніж на 10%, що призвело до необхідності застосовувати екстрені відключення.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 25 січня лімітами споживання електроенергії: