Денні ліміти "Укренерго" на 25 січня залишилися майже на рівні понеділка
НЕК "Укренерго", підвищивши ліміти областям на вівторок, залишила їх у більшості випадків майже на такому ж рівні на середу, 25 січня, випливає із оприлюднених у соцмережах повідомлень операторів системи розподілу електроенергії.
Виняток становлять Полтавська область, де нічний ліміт підвищено на 17,2% та Дніпропетровська, де нічний ліміт вищий на 10,16%.
При цьому "Полтаваобленерго" цього разу зазначає, що отримує ліміти споживання з розбивкою щогодини.
"Прикарпаттяобленерго" перестало оприлюднювати інформацію про ліміти.
Згідно з повідомленням ДТЕК, ліміти, доведені мережевим операторам компанії, дозволяють застосовувати стабілізаційні графіки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях цілодобово, а на Одещині – після 7:00.
Зі свого боку гендиректор енергопостачальника YASNO, який працює у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях, Сергій Коваленко у своєму фейсбуці зазначив, що у столиці продовжують працювати стабілізаційні графіки.
"На завтра передбачені такі обмеження: до 981 МВт вдень, 642 МВт уночі. Це дозволить забезпечити 65% потреб споживачів в електроенергії", – уточнив він.
За його розрахунками, на завтра із необхідних столиці 1450 МВт дефіцит у Києві вдень становитиме 469 МВт, а виділений 981 МВт розділять критична інфраструктура – 400 МВт, та "звичайні" споживачі – 581 МВт.
При цьому Коваленко зазначив, що у Дніпрі та області ситуація складніша.
"На завтра область обмежена в 1186 МВт на день і 1170 МВт на ніч, що дозволить забезпечити 54% потреб у разі, якщо температура на вулиці не падатиме", - пояснив глава YASNO.
Денні потреби області в електроенергії він оцінив у 2200 МВт. Таким чином, дефіцит становитиме 1014 МВт, 472 МВт підуть критичній інфраструктурі, 714 МВт – "звичайним" споживачам.
Водночас він навів приклад вівторка, коли упродовж дня ліміт по області був знижений більше ніж на 10%, що призвело до необхідності застосовувати екстрені відключення.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 25 січня лімітами споживання електроенергії:
|
Область
|
Денний ліміт, МВт
|
Зм. до попер. дня, %
|
Нічний ліміт
|
Зм. до попер. дня, %
|
Київ
|
981
|
0
|
642
|
0
|
Київська область
|
701
|
-0,14
|
590
|
+0,7
|
Дніпропетровська область
|
1186
|
-0,5
|
1170
|
+10,16
|
Одеська область
|
600
|
-0,16
|
412
|
0
|
Полтавська область (у середньому)
|
449,87
|
-0,4
|
398, 17
|
+17,2