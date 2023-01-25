Події

08:23 25.01.2023

Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто-рятівник"

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Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки "Місто-рятівник" Вільнюсу.

"Столиця Литви, місто Вільнюс, починає відзначати 700-річчя від заснування. Увесь цей час історії наших народів тісно переплетені. І в нас насправді спільна доля нашої свободи: що більше захищений один народ, то більше захищений і інший", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Україна, сказав Зеленський, завжди буде вдячна Литві, пану президенту Науседі, всім литовським лідерам, усім литовським родинам, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу".

"Сьогодні я підписав указ про присвоєння Вільнюсу почесної відзнаки "Місто-рятівник" за все, що було зроблено і містом, і Литвою в цілому для допомоги нам у боротьбі проти російського терору", - сказав президент.

 

 

Теги: #президент #литва #відзнака

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