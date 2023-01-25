Зеленський відзначив лідерські ініціативи президента Франції Макрона

Президент України Володимир Зеленський відзначив "лідерські ініціативи" президента Франції Емманюеля Макрона, які пролунали у їхній розмові у вівторок.

"Сьогодні, зокрема, у розмові з Еммануелем, я був радий почути його лідерські ініціативи", - сказав він у відеозверненні у вівторок, говорячи про "формулу миру", яка обговорювалася під час бесіди.

"Дякую пану Президенту за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає дедалі вагомішим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський", - сказав Зеленський.

"Я дякую Франції та особисто Еммануелю за дуже потрібні нам рішення для посилення української артилерії. Дякую також за відповідне лідерство в межах нашої антивоєнної коаліції", - зазначив він.