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21:37 24.01.2023

США вивчають можливість поставити Україні близько 30 танків M1 Abrams

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США вивчають можливість поставити Україні близько 30 танків M1 Abrams

Влада США розглядає варіант направити Україні приблизно 30 танків M1 Abrams, повідомляє у середу Politico з посиланням на неназваного представника американської адміністрації.

"Один її представник (...) сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена думає над відправкою 30 танків Abrams", - зазначає видання.

Раніше у вівторок виданню The Wall Street Journal повідомило джерело, що адміністрація США цього тижня, ймовірно, заявить про плани поставити Україні танки M1 Abrams в рамках домовленостей з ФРН, за умовами яких Берлін у свою чергу відправить Києву невелику кількість танків Leopard 2.

Тим часом, один із представників американської влади заявив Associated Press, що у Вашингтоні можуть оголосити про постачання танків вже в середу - разом із заявою влади ФРН, що вони дозволять Польщі реекспорт танків німецького виробництва Leopard 2 в Україну.

У вівторок "Шпігель" повідомив з посиланням на свої джерела, що влада Німеччини вирішила відправити Україні танки Leopard 2 модифікації А6 кількістю не менше однієї роти.

M1 Abrams – основний бойовий танк збройних сил США, який є на озброєнні з 1980 року. Згідно з відкритими даними, США мають у своєму розпорядженні понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, ще більше 3 тис. 450 знаходяться на зберіганні.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Є на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.

 

 

Теги: #сша #україна #танки

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