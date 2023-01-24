Події

21:23 24.01.2023

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

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Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій.

Відповідні укази №37-41/2023 підписав президент України Володимир Зеленський увечері у вівторок.

Зокрема, звільнено голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича.

Раніше повідомлялося, що указом №42/2023 Олексія Кулеба призначено заступником керівника Офісу президента.

Теги: #звільнення #укази #голови #ова

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