Події

21:12 24.01.2023

Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента

1 хв читати
Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби заступником керівника Офісу президента.

Відповідний документ №42/2023 оприлюднено на сайті президента.

Попереднім указом №41/2023 Кулебу було звільнено з посади голови Київської обласної військової адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Як повідомлялося, 24 січня Зеленський підписав указ №28/2023 про звільнення заступника керівника Офісу глави держави Кирила Тимошенка з посади згідно з поданою заявою.

 

 

 

 

Теги: #кулеба #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 24.01.2023
Кирило Тимошенко подав у відставку - заява

Кирило Тимошенко подав у відставку - заява

19:56 23.01.2023
Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї створення спецтрибуналу - Кулеба

Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї створення спецтрибуналу - Кулеба

12:34 23.01.2023
Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року - Кулеба

Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року - Кулеба

18:31 20.01.2023
Немає сумнівів, що танки Україні буде передано, - Сибіга

Немає сумнівів, що танки Україні буде передано, - Сибіга

13:52 19.01.2023
Кулеба: Ухвалення резолюції про спецтрибунал – це важливий крок до переслідування керівництва РФ

Кулеба: Ухвалення резолюції про спецтрибунал – це важливий крок до переслідування керівництва РФ

09:37 19.01.2023
Кулеба та Резніков запросили у країн-партнерів постачання танків Leopard 2 – спільна заява

Кулеба та Резніков запросили у країн-партнерів постачання танків Leopard 2 – спільна заява

15:40 17.01.2023
Арестовича звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України – пресслужба ОП

Арестовича звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України – пресслужба ОП

17:45 16.01.2023
Голова ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника організації в Україні – Кулеба

Голова ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника організації в Україні – Кулеба

17:20 16.01.2023
ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

16:48 16.01.2023
Кулеба попросив голову ОБСЄ звернути ретельну увагу на проблему викрадення росіянами українських дітей

Кулеба попросив голову ОБСЄ звернути ретельну увагу на проблему викрадення росіянами українських дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

На Донеччині збито російський літак - Генштаб ЗСУ

Окрім ексзаступника міністра розвитку громад, про підозру повідомлено ще чотирьом особам – САП

ОСТАННЄ

США вивчають можливість поставити Україні близько 30 танків M1 Abrams

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні

Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

Інформацію про можливу відставку глава Міненерго пов'язує з російським впливом

Порошенко: Західні танки для України будуть, і не лише "Леопарди"

Під Києвом з'явиться перша у світі IT-пасіка

Бундестаг у середу розгляне питання постачання танків Leopard в Україну

Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

Мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого минулого року і досі триває, ніяких хвиль мобілізації немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА