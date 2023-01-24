На посаду гендиректора Довженко-Центру претендують 5 кандидатів - Держкіно

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) заявляє, що на конкурс на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка" (Київ) подано документи від п'яти кандидатів.

"Повідомляємо, що строк прийому документів від кандидатів на посаду ДП "Національний центр Олександра Довженка" завершено", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначено, що документи подали п'ятеро кандидатів, зокрема Вікторія Водка; Олена Гончарук (колишній керівник центру); Кирило Жаровський; Олексій Пантелєєв; Сергій Слєпак.

Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада 2022 року призначила Юлію Каждан виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника, а згодом не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада 2022 року в. о. гендиректора Довженко-Центру Каждан подала у відставку. Новим в. о. призначено Андрія Алфьорова, але станом на 17 січня в Довженко-Центрі заявляють, що Алфьоров так і не вступив на посаду.

21 грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на гендиректора Довженко-Центру.