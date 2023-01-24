США схиляються до постачання танків Abrams в Україну - ЗМІ

США схиляються до постачання в Україну танків Abrams, що буде частиною угоди, яка дає змогу постачати танки Leopard німецького виробництва, повідомляє видання The Wall Street Journal.

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до відправлення значної кількості танків Abrams M1 в Україну, про постачання може бути оголошено цього тижня, заявили офіційні особи США.

"Це оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить постачання більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", - повідомило видання.

Білий дім відмовився від коментарів.

За даними ЗМІ, позиція США змінилася після телефонної розмови між президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом 17 січня, під час якої Байден погодився розглянути питання щодо постачання танків Abrams усупереч рішенню Пентагону.

"Високопоставлений німецький чиновник сказав, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном понад тиждень і, схоже, на шляху до вирішення", - пише The Wall Street Journal.

Джерело: https://www.wsj.com/