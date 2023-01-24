Окрім ексзаступника міністра розвитку громад, про підозру повідомлено ще чотирьом особам – САП

Крім колишнього заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, викритого в одержанні хабара в сумі $400 тис., про підозру повідомлено ще чотирьом учасникам злочинного угруповання – довіреній особі заступника міністра, підприємцю та двом його спільникам, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"22 січня 2023 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у проханні та одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (звільнено з посади 22.01.2023). Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Разом з тим, повідомлено про підозру ще чотирьом учасникам злочинної групи - довіреній особі заступника міністра, підприємцю та двом його спільникам", - ідеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

У САП інформують, що 24 січня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 100 млн грн підозрюваному, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра.

"Наразі триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому заступнику міністра. Прокурор наполягає на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що влітку 2022 року Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення населення у зимовий період теплом.

"Слідством встановлено, що у цей час підприємець запропонував заступнику міністра здійснити закупівлю пересувних котельних установок за процедурою прямих договорів, оскільки мова йшла про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону. Підприємець, залучивши до реалізації злочинної схеми ще двох осіб, підготував пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% дорожчими за ринкові", - пояснюється в повідомленні.

За інформацією прокуратури, водночас було створено видимість, що цю вартість обґрунтовано, оскільки підприємець задіяв підконтрольні йому компанії, які пропонували схоже обладнання за ще більшою ціною.

"Усвідомлюючи злочинність дій та наслідки, які потягне за собою реалізація цієї схеми, заступник міністра за неправомірну вигоду погодився на пропозицію підприємця. Зловмисників було затримано після отримання довіреною особою заступника міністра 400 тис. доларів США неправомірної вигоди. Разом із заступником міністра та його довіреною особою затримано також підприємця та двох його спільників", - зазначено в повідомленні.

Досудове розслідування триває, встановлюють усіх осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1093