Події

16:57 24.01.2023

Окрім ексзаступника міністра розвитку громад, про підозру повідомлено ще чотирьом особам – САП

2 хв читати
Окрім ексзаступника міністра розвитку громад, про підозру повідомлено ще чотирьом особам – САП

Крім колишнього заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, викритого в одержанні хабара в сумі $400 тис., про підозру повідомлено ще чотирьом учасникам злочинного угруповання – довіреній особі заступника міністра, підприємцю та двом його спільникам, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"22 січня 2023 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у проханні та одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (звільнено з посади 22.01.2023). Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Разом з тим, повідомлено про підозру ще чотирьом учасникам злочинної групи - довіреній особі заступника міністра, підприємцю та двом його спільникам", - ідеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

У САП інформують, що 24 січня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 100 млн грн підозрюваному, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра.

"Наразі триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому заступнику міністра. Прокурор наполягає на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що влітку 2022 року Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення населення у зимовий період теплом.

"Слідством встановлено, що у цей час підприємець запропонував заступнику міністра здійснити закупівлю пересувних котельних установок за процедурою прямих договорів, оскільки мова йшла про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону. Підприємець, залучивши до реалізації злочинної схеми ще двох осіб, підготував пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% дорожчими за ринкові", - пояснюється в повідомленні.

За інформацією прокуратури, водночас було створено видимість, що цю вартість обґрунтовано, оскільки підприємець задіяв підконтрольні йому компанії, які пропонували схоже обладнання за ще більшою ціною.

"Усвідомлюючи злочинність дій та наслідки, які потягне за собою реалізація цієї схеми, заступник міністра за неправомірну вигоду погодився на пропозицію підприємця. Зловмисників було затримано після отримання довіреною особою заступника міністра 400 тис. доларів США неправомірної вигоди. Разом із заступником міністра та його довіреною особою затримано також підприємця та двох його спільників", - зазначено в повідомленні.

Досудове розслідування триває, встановлюють усіх осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1093

Теги: #сап #мінрозвитку_громад

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 24.01.2023
Заступник міністра розвитку громад Негода заявив про своє звільнення з посади

Заступник міністра розвитку громад Негода заявив про своє звільнення з посади

12:26 24.01.2023
Заступник міністра розвитку громад Лукеря написав заяву на звільнення

Заступник міністра розвитку громад Лукеря написав заяву на звільнення

19:13 23.01.2023
САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексглаві правління "Нафтогазу"

САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексглаві правління "Нафтогазу"

16:15 23.01.2023
НАБУ та САП ще до публікації у ЗМІ розпочали розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі харчування для військових

НАБУ та САП ще до публікації у ЗМІ розпочали розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі харчування для військових

14:44 22.01.2023
Уряд звільнив заступника міністра розвитку громад Лозинського

Уряд звільнив заступника міністра розвитку громад Лозинського

11:12 22.01.2023
Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $400 тис. хабаря - САП

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $400 тис. хабаря - САП

11:43 19.01.2023
Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв преміював себе на $10 млн, йому повідомлено про підозру

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв преміював себе на $10 млн, йому повідомлено про підозру

18:15 17.01.2023
Правоохоронці викрили ексчиновників "Спецтехноекспорту" на розкраданні понад $2,3 млн

Правоохоронці викрили ексчиновників "Спецтехноекспорту" на розкраданні понад $2,3 млн

21:34 16.01.2023
САП завершила розслідування стосовно нового епізоду у справі "Роттердам+"

САП завершила розслідування стосовно нового епізоду у справі "Роттердам+"

12:11 16.01.2023
Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині збито російський літак - Генштаб ЗСУ

Україна не мала наміру і не має нападати на Білорусь - Зеленський про т. зв. Пакт про ненапад Лукашенка

Питання можливості організації "гуманітарного" коридору для звільнення військовополонених наразі опрацьовується – посол у Туреччині

Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії

ВРП очолив суддя Григорій Усик

ОСТАННЄ

На Донеччині збито російський літак - Генштаб ЗСУ

ФРН може вже в середу дозволити Польщі передавати танки німецького виробництва Україні - ЗМІ

На посаду гендиректора Довженко-Центру претендують 5 кандидатів - Держкіно

США схиляються до постачання танків Abrams в Україну - ЗМІ

Фламандський уряд Бельгії передав генератори міськлікарні та водоканалу Луцька - ТЧХУ

Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" увійшов до списку номінантів премії "Оскар"

Фінляндія може навчати українських військових – президент

Україна не мала наміру і не має нападати на Білорусь - Зеленський про т. зв. Пакт про ненапад Лукашенка

Питання можливості організації "гуманітарного" коридору для звільнення військовополонених наразі опрацьовується – посол у Туреччині

У Києві затримано 14 учасників наркоугруповання, які постачали та збували кокаїн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА