Уряд зацікавлений у швидкому завершенні конкурсу на директора НАБУ - Шмигаль

Уряд зацікавлений, щоб конкурс на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) завершився якнайшвидше, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наш уряд продовжує проведення інших необхідних державі реформ. Це, зокрема, стосується розвитку антикорупційної архітектури. Йдеться про системну послідовну роботу, яка дуже потрібна Україні та є невід'ємною умовою євроінтеграції. На фінішну пряму виходить процес відбору директора Національного антикорупційного бюро", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і Україна отримала професійного керівника.