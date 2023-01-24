ДБР запобігло вбивству підприємця з Полтавської області, яке замовив місцевий чиновник

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) запобігли вбивству підприємця з Полтавської області, яке замовив за $5 тис. місцевий чиновник.

"Працівники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого триває активний пошук виконавців із кримінального середовища. Для того аби врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація з використанням технічних та агентурних можливостей Бюро", - повідомляється у телеграм-каналі ДБР у вівторок.

За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного із районів Полтавської області тривалий час конфліктував із підприємцем. "Урешті-решт, аби приборкати опонента, чиновник вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення". Вартість життя бізнесмена чиновник оцінив у $5 тис.", - йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомляють, що гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами: заставу передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв віддати вже після того, як переконається у роботі кілера та отримає фотографії убитого.

"Співробітники ДБР імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії із "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого", - уточнюють у Бюро.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, скоєне на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Досудове розслідування продовжується. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу замовнику. Встановлюються інші можливі співучасники злочину.