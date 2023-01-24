Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів у Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Міноборони

Кабінет Міністрів звільнив чотирьох заступників міністрів у Міністерстві розвитку громад і територій, Міністерстві соціальної політики та Міністерстві оборони.

Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, звільнено заступників міністра розвитку громад і територій України Івана Лукерю та В'ячеслава Негоду, заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка та заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.