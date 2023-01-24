Події

13:00 24.01.2023

Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів у Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Міноборони

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Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів у Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Міноборони

Кабінет Міністрів звільнив чотирьох заступників міністрів у Міністерстві розвитку громад і територій, Міністерстві соціальної політики та Міністерстві оборони.

Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, звільнено заступників міністра розвитку громад і територій України Івана Лукерю та В'ячеслава Негоду, заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка та заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.

 

Теги: #кабмін #кадри

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