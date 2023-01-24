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12:44 24.01.2023

Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

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Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про хорошу дискусію з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом щодо постачання німецьких бойових танків Україні, і висловив упевненість, що рішення буде знайдено найближчим часом.

"Росія готується до нових наступів. Нам потрібно, щоб українці якнайшвидше змогли відбити ці напади, а також дати їм можливість відвоювати та звільнити свою територію. У нас сьогодні відбулася хороша дискусія щодо німецьких бойових танків, і я впевнений, що рішення буде знайдено найближчим часом", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції з Пісторіусом у Берліні.

Також генсек НАТО додав, що вітає "чітке повідомлення міністра оборони Німеччини про те, що союзники НАТО, які мають Leopard, можуть вільно ідентифікувати ті бойові танки, які можуть бути доступні для України".

"Підготувати їх, а також розпочати тренування українських військових для цих бойових танків. Тому що після того, як буде ухвалено рішення про постачання бойових танків, знадобиться деякий час на виявлення, підготовку та навчання українських сил. І я вітаю чітке послання міністра Пісторіуса про те, що союзникам, які мають Leopard, настійно рекомендується розпочати цю роботу", - наголосив генсек НАТО.

 

Теги: #нато #танки #столтенберг #пісторіус

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