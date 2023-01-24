Події

10:11 24.01.2023

Німецький Rheinmetall міг би поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2

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Німецький Rheinmetall міг би поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, повідомляє німецьке видання RND із посиланням на представника концерну.

"У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати та відправити в Україну", - сказав речник.

За його словами, ремонт цих танків триватиме близько року. Постачання можливе наприкінці 2023 року - на початку 2024 року.

"Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б виготовити ще 88 танків Leopard 1", - додав представник Rheinmetall.

Водночас зазначив, що ситуація "дуже нестабільна" через рамки політики безпеки та мінливі пріоритети замовлень. "Тому важко, наприклад, назвати конкретні періоди постачання", - наголосив представник концерну.

 

Теги: #танки #німеччина #leopard

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