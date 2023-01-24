Боєздатність ПВК "Вагнера" через вербування ув'язнених суттєво знизилася - ISW

Надмірна залежність приватної військової компанії "Вагнера" від вербування ув'язнених із виправних колоній все більше впливає на її боєздатність, наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 січня.

"З оціночних 50 тис. ув'язнених, завербованих "Вагнером", лише 10 тис. воюють на передовій в Україні через велику кількість втрат, здавання в полон і рівень дезертирства. ISW не може незалежно підтвердити ці цифри, але вони дуже правдоподібні, враховуючи вагнерівську модель використання засуджених як гарматного м'яса в наступальних операціях із великим виснаженням. Повідомляється, що модель, яку "Вагнер" використовував для утримання своїх добре навчених найманців із тривалим терміном служби як керівництва маси ненавчених в'язнів також призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства", - зазначають аналітики.

При цьому, як повідомляють в ISW, мета ПВК "Вагнера" зі скорочення втрат серед найманців, не засуджених до ув'язнення, ймовірно, підриває її здатність утримувати та ефективно використовувати свою велику масу засуджених у масштабі та з плином часу.

"Ймовірно, у "Вагнера" відсутня базова адміністративна та бюрократична інфраструктура для відстеження та уявлення власних втрат", - наголошується у зведенні.