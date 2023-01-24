Семеро людей стали жертвами чергової стрілянини в Каліфорнії

Семеро людей загинули в результаті стрілянини у двох місцях в окрузі Сан-Матео (штат Каліфорнія), повідомляє Associated Press.

Як повідомив агентству президент наглядової ради округу Сан-Матео Дейв Пайн, четверо людей було вбито на грибній фермі і троє - в автотранспортній компанії.

За даними телеканалу ABC, одна людина перебуває у критичному стані.

В офісі шерифа округу поінформували, що підозрюваного у стрільбі затримано.

"Наразі постійної загрози суспільству немає", - заявили там.

Стрілянина відбулася лише через кілька днів після аналогічного інциденту в Монтерей-Парку (штат Каліфорнія), внаслідок якого загинули 11 людей.