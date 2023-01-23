Прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру Мамаю і не усунення його з посади

Полтавська обласна прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді Київського районного суду м. Полтави щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру Олександру Мамаю та не усунення його з посади міського голови, повідомляє пресслужба прокуратури.

"2 січня 2023 року прокурором погоджено клопотання слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області про обрання підозрюваній - посадовій особі Полтавської міської ради запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також прокурором погоджено клопотання слідчого про усунення підозрюваного з посади строком на 2 місяці", - у повідомленні.

У ньому уточнюється, що обидва клопотання в установленому законом порядку вручені підозрюваному та направлені на розгляд до суду.

Проте, за результатами розгляду у задоволенні зазначених клопотань слідчим суддею Київського районного суду Полтави відмовлено: 20 січня – у обранні запобіжного заходу, водночас підозрюваного зобов'язали прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у кримінальному провадженні; 23 січня – в усуненні підозрюваного з посади.

"Зазначені постанови винесено всупереч позиції прокуратури, у зв'язку з чим прокуратура оскаржуватиме їх в апеляційному порядку", - наголосили в прокуратурі.

При цьому правоохоронці не вказують ім'я підозрюваного, проте агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що йдеться про Олександра Мамая.

Як повідомлялося, 20 січня Київський районний суд Полтави відмовив у обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для міського голови Полтави Олександра Мамая.