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20:21 23.01.2023

Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

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Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись за допомогою відеозв'язку до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США, закликав представників американського бізнесу до співпраці з відновлення України.

У своєму зверненні глава держави зазначив, що через 10 місяців війни українці завдяки діям ЗСУ та допомозі, зокрема США, бачать, як перемогти у війні, яку розв'язала Росія.

"Але, щоб перемогти, ми маємо зберігати всю нашу завзятість та нашу силу... А коли ми зможемо завершити цю війну, вигнавши окупантів, разом зможемо розпочати складну роботу з відновлення України - наших міст, нашої економіки, нашої інфраструктури", - заявив Зеленський.

Він наголосив: "Це буде найбільший економічний проєкт нашого часу в Європі".

"Вже зрозуміло, що американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна вже змогла привернути увагу та співпрацювати з такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan та Goldman Sachs.

"Крім того, частиною нашого шляху вже стали такі бренди, як Starlink або Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як HIMARS чи Bradley, вже об'єднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams. Тисячі таких прикладів можливі! І кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною", - заявив він.

"У всіх сферах - від зброї та оборони до будівництва, від зв'язку до аграрного сектору, від транспорту до IT, від банків до медицини... Я вірю, що свобода завжди має перемагати. І я запрошую вже зараз працювати з нами", - додав президент.

 

Теги: #сша #співпраця #бізнес #запрошення

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